En esta noticia
Las familias que enfrentan determinadas situaciones económicas pueden acceder a programas de asistencia financiera disponibles en Estados Unidos.
Para solicitar estos beneficios, es fundamental cumplir con los requisitos y presentar correctamente la documentación que exige cada programa.
El programa de Estados Unidos que entrega dinero todos los meses
La asistencia forma parte de un programa destinado a familias que cumplen determinados requisitos económicos y familiares. El objetivo es brindar apoyo para afrontar gastos esenciales y acompañar a los hogares que atraviesan dificultades financieras.
El monto que puede recibir cada familia no es igual para todos los casos y el Gobierno analiza diferentes variables antes de determinar cuánto dinero corresponde.
Entre los principales factores que pueden influir se encuentran:
- Cantidad de integrantes del hogar.
- Ingresos familiares.
- Recursos y bienes disponibles.
- Situación de los adultos responsables.
- Circunstancias particulares de los integrantes de la familia.
Cuánto dinero pueden recibir las familias
El monto de la asistencia económica varía según la cantidad de integrantes del hogar y la situación particular de cada familia. A su vez, existen dos categorías de pago: Exempt y Non-Exempt.
Los montos máximos mensuales establecidos son:
- 1 integrante: hasta USD 809 en la categoría Exempt o USD 734 en Non-Exempt.
- 2 integrantes: hasta USD 1.039 o USD 930.
- 3 integrantes: hasta USD 1.314 o USD 1.175.
- 4 integrantes: hasta USD 1.579 o USD 1.416.
- 5 integrantes: hasta USD 1.850 o USD 1.659.
- 6 integrantes: hasta USD 2.123 o USD 1.902.
- 7 integrantes: hasta USD 2.395 o USD 2.145.
- 8 integrantes: hasta USD 2.669 o USD 2.389.
- 9 integrantes: hasta USD 2.939 o USD 2.631.
- 10 integrantes o más: hasta USD 3.215 en Exempt o USD 2.876 en Non-Exempt.
Estos valores corresponden a los niveles Maximum Aid Payment (MAP) publicados por el Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado de Los Ángeles y están vigentes desde el 1 de octubre de 2024.
¿Qué diferencia hay entre Exempt y Non-Exempt?
La categoría en la que queda cada familia también influye directamente en el monto máximo que puede recibir.
- Exempt: contempla un MAP superior para determinadas familias que cumplen condiciones específicas.
- Non-Exempt: establece un monto máximo inferior para los hogares que no reúnen las condiciones de la categoría Exempt.
Para acceder al nivel Exempt, la familia debe tener un hijo elegible y los adultos responsables deben encontrarse en determinadas situaciones, como recibir SSI, IHSS, Seguro de Discapacidad del Estado, compensación laboral temporal o discapacidad temporal, entre otras circunstancias contempladas por el programa.
Formulario SAWS 1: cómo solicitar la ayuda
El trámite comienza con la presentación del Formulario SAWS 1, utilizado en California para solicitar determinados programas de asistencia.
El documento permite iniciar el proceso y recopilar información sobre el solicitante y los integrantes de su hogar.
Luego, las autoridades pueden solicitar una entrevista y documentación adicional para comprobar que se cumplen las condiciones. Completar el formulario, por sí solo, no garantiza la aprobación del beneficio.
Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio
Las familias interesadas deberán cumplir una serie de condiciones vinculadas con su situación económica y familiar.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Cumplir con los límites de ingresos establecidos.
- Mantener los recursos y bienes dentro de los límites permitidos.
- Contar con un número de Seguro Social o haber solicitado uno, cuando corresponda.
- Cumplir con las condiciones relacionadas con la ciudadanía o situación migratoria.
- Acreditar la información personal y familiar requerida.
- Cumplir con las obligaciones laborales o contar con una exención cuando corresponda.
Las condiciones pueden variar según las características de cada hogar, por lo que es fundamental revisar la situación particular antes de iniciar el trámite.