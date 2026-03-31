El sistema migratorio de Estados Unidos atraviesa demoras significativas y ya hay cifras oficiales que lo confirman. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que el tiempo promedio para obtener la Green Card es de aproximadamente 13 meses, aunque el plazo puede variar considerablemente según el tipo de trámite y la situación del solicitante. Si bien el promedio nacional ronda los 13 meses, los tiempos no son uniformes. USCIS publica estimaciones específicas según: Las categorías para obtener la Green Card varían según el tipo de vínculo o condición del solicitante, y cada una tiene tiempos de espera muy distintos. A continuación, la información detallada: Incluye cónyuge de ciudadano, hijos menores de 21 y padres de ciudadanos. Incluye hijos mayores de ciudadanos, hermanos de ciudadanos y cónyuges e hijos de residentes Incluye personas con protección humanitaria Es el sorteo anual. Tiempo promedio: 1 a 2 años Las principales razones detrás de los retrasos incluyen: