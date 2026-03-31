El Gobierno de Estados Unidos avanza con un proceso de rediseño que modificará distintos detalles de seguridad en varios billetes de dólar durante los próximos años. El plan oficial abarca varias denominaciones y forma parte de una actualización integral del dinero en efectivo, los ejemplares de 20 y 100 sufrirán grandes cambios. En este proceso intervienen distintas entidades estadounidenses, entre ellas el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), la Reserva Federal y el Servicio Secreto de Estados Unidos, todos coordinados dentro del programa oficial de rediseño monetario. El rediseño de los billetes de dólar forma parte de un plan oficial impulsado por el Gobierno de Estados Unidos para reforzar la seguridad del efectivo frente a técnicas de falsificación cada vez más sofisticadas. La Oficina de Grabado e Impresión (BEP), que es la agencia encargada de imprimir el papel moneda, explicó que el objetivo central es: Además del refuerzo contra copias ilegales, el Gobierno estadounidense también busca que los futuros billetes sean compatibles con más de 10 millones de máquinas que procesan dólares en el mundo. Las entidades oficiales deben completar pruebas de impresión, ensayos de seguridad, controles de materiales y validaciones con fabricantes de equipos de manejo de efectivo. La Oficina de Grabado e Impresión (BEP) confirmó que el rediseño de los billetes de dólar incluirá una actualización integral de las medidas de seguridad para dificultar las falsificaciones y mejorar la autenticación del dinero en circulación. De acuerdo con la información que brindaron las autoridades federales, el ingreso en circulación de los ejemplares rediseñados no representan la eliminación de los que se encuentran vigentes actualmente. Es decir, cada ejemplar cuenta con su respectiva fecha de circulación e ingresará de manera “escalonada” en el mercado junto a los otros.