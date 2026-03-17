A partir del 20 de marzo de 2026, varios estados de Estados Unidos comenzarán a aplicar nuevas exigencias para renovar la licencia de conducir en personas mayores de 70 años, en una medida que busca reforzar la seguridad vial sin prohibir la conducción por edad. El cambio llega en un contexto donde cada estado gestiona su propio sistema a través del Department of Motor Vehicles, pero con una tendencia cada vez más clara: endurecer los controles médicos y visuales en conductores mayores. Las nuevas normas no implican una eliminación automática de licencias, pero sí introducen controles más estrictos y frecuentes. Entre las principales modificaciones se destacan: El objetivo es claro: evaluar la capacidad real de conducción y no solo la edad. Uno de los cambios más importantes será la implementación de pruebas visuales obligatorias en todos los casos, incluso para conductores sin antecedentes. Además, se incorporarán cuestionarios médicos para detectar posibles problemas que puedan afectar la conducción, como: Estas evaluaciones buscan anticipar riesgos antes de que se conviertan en accidentes. Otra modificación central será la reducción en la vigencia de las licencias. En muchos estados: Esto permitirá a las autoridades monitorear con mayor precisión la evolución de cada caso. La respuesta es no.El nuevo sistema apunta a ser más flexible y personalizado. Las autoridades aclaran que: Entre las posibles medidas se incluyen: