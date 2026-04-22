Cada vez más personas buscan alternativas caseras para aprovechar residuos cotidianos y darles un nuevo uso dentro del hogar. En ese contexto, el café usado se convirtió en uno de los ingredientes más reutilizados por sus múltiples propiedades. En combinación con otros elementos simples, puede potenciar sus efectos y transformarse en una solución práctica. Una de las mezclas que más se difundió es la del café usado con limón, conocida por sus aplicaciones en limpieza y cuidado personal. La mezcla de café usado con limón se destaca por su capacidad para neutralizar olores y aportar un aroma fresco en distintos ambientes. El café actúa como absorbente natural, mientras que el limón suma un efecto desodorizante y refrescante. Este preparado también se utiliza en superficies del hogar, ya que ayuda a eliminar residuos y dejar un aroma agradable sin necesidad de productos químicos. Su uso se extendió por ser económico y fácil de preparar. Para preparar esta mezcla solo se necesitan dos ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina. Primero, colocar el café usado en un recipiente limpio y dejarlo enfriar completamente. Luego, agregar jugo de limón o algunas gotas directamente sobre el café. Mezclar hasta lograr una pasta homogénea y utilizar según el objetivo, ya sea para aromatizar espacios, limpiar superficies o aplicar como exfoliante.