En el universo de los remedios caseros para la limpieza, hay combinaciones que sorprenden por su efectividad pese a su sencillez. Una de ellas es la mezcla de canela y vinagre blanco, un recurso económico y aromático que empezó a ganar terreno entre quienes buscan alternativas naturales para mantener la casa en orden.

Aunque este método no suele figurar entre los clásicos del mantenimiento doméstico, sus beneficios lo están convirtiendo en una de las opciones preferidas para quienes priorizan soluciones sin químicos agresivos y con un toque aromático que transforma los ambientes.

Por qué funciona la mezcla de canela y vinagre

El secreto está en la acción combinada de dos ingredientes comunes pero potentes:

El vinagre blanco es un reconocido desinfectante natural, capaz de retirar bacterias, residuos y grasa en superficies de uso diario.

canela, por su parte, libera un aroma cálido y persistente que se mantiene durante horas, ideal para mejorar el ambiente sin necesidad de La, por su parte, libera un aroma cálido y persistente que se mantiene durante horas, ideal para mejorar el ambiente sin necesidad de aromatizantes industriales.

Para qué se utiliza esta combinación

Limpiar y desinfectar la casa: el vinagre realiza el trabajo más fuerte, mientras que la canela ayuda a reforzar la sensación de frescura y limpieza. Neutralizar olores de cocina, humedad y mascotas: el aroma especiado de la canela, una vez macerado, se potencia y permanece por más tiempo. Ahuyentar insectos: el olor combinado resulta molesto para hormigas, mosquitos y otros insectos que suelen ingresar por ventanas o rendijas. Armonizar los ambientes: en prácticas de bienestar y armonización, la canela está asociada con la prosperidad, mientras que el vinagre se utiliza para la purificación energética. Por eso, muchos lo aplican en entradas o zonas de paso.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para obtener un resultado efectivo, la preparación debe reposar el tiempo necesario:

Colocá 2 o 3 ramas de canela en un frasco limpio. Sumá 1 taza de vinagre blanco y 1 taza de agua. Cerrá y agitá bien. Dejá reposar entre 12 y 24 horas para que la canela libere su aroma. Luego, podés usarla tal cual o colarla si preferís una mezcla más clara.

Cuánto dura la mezcla y cómo conservarla

Para que mantenga su eficacia, es clave almacenarla correctamente: