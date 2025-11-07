El mundo de las fragancias ofrece un sinfín de alternativas para los amantes de los ambientes perfumados, pues existe un producto y un aroma para cada gusto y espacio del hogar.

Sin embargo, cada vez son más quienes prefieren aromatizar sus espacios de manera natural y personalizada poniendo en práctica combinaciones caseras.

En esa tendencia, las cáscaras de cítricos como naranja o limón son grandes opciones gracias a sus compuestos naturales que, combinados con especias aromáticas como la canela pueden cambiar la atmósfera de cualquier espacio.

Hervir cascaras de naranja con canela: cómo hacerlo paso a paso

Para preparar esta mezcla, tan sólo se necesitarán los siguientes ingredientes

1 l de agua

Cascaras de naranja (la cantidad dependerá de qué tan intenso se desee el aroma)

2 ramas de canela

Cómo realizar esta mezcla de naranja y canela paso a paso

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante por lo menos 15 minutos sin cubrir la superficie y con las puertas de los espacios abiertas para que el aroma alcance todo el hogar Una vez la mezcla esté fría, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, pueden verterse además unas gotitas de aceite esencial.

Cómo aromatizar el hogar en profundidad: consejos para potenciar el perfume

Comprar productos con aromas cítricos es una gran opción para que la fragancia de esta misma familia aromática se potencie y adquiera mayor presencia. Ejemplos pueden ser jabones, productos de cuidado personal o productos de limpieza aromatizados.

La mezcla almacenada de naranja y canela puede además esparcirse sobre cortinas, alfombras y almohadones para garantizar una atmósfera refrescante, pero al mismo tiempo versátil para cualquier ocasión.