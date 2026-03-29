En el Reino Unido, un equipo de ingenieros logró probar con éxito un sistema de navegación cuántica en trenes, una tecnología que promete cambiar para siempre la forma en que se localizan estos vehículos. El ensayo se realizó en un servicio de Great Northern entre Londres y Welwyn Garden City, marcando un avance clave en la búsqueda de alternativas al tradicional GPS. El sistema, conocido como Railway Quantum Inertial Navigation System (RQINS), utiliza sensores cuánticos capaces de medir con extrema precisión el movimiento y la rotación del tren. A diferencia de los sistemas actuales, no depende de señales satelitales. Esto lo convierte en una solución clave para resolver uno de los mayores problemas del sector: la pérdida de señal en túneles, zonas urbanas densas o áreas con interferencias. Con esta innovación, los trenes pueden mantener un posicionamiento preciso sin GPS, algo que hasta ahora era difícil de lograr. Desde Network Rail destacaron que esta tecnología permite conocer la ubicación exacta del tren en todo momento, sin necesidad de infraestructura adicional en las vías, lo que también reduce costos y posibles fallos técnicos. El desarrollo de esta tecnología cuántica aplicada al transporte es el resultado de una colaboración entre organismos públicos, universidades y empresas especializadas. El proyecto está liderado por Great British Railways junto a un consorcio encabezado por MoniRail. También participan instituciones como Imperial College London, la University of Sussex y el National Physical Laboratory, con apoyo de organismos estatales de innovación. Durante la prueba, los especialistas recopilaron datos en condiciones reales para evaluar el rendimiento del sistema dentro de la red ferroviaria nacional. La implementación de la navegación cuántica en trenes abre un nuevo escenario para el transporte. Entre sus principales ventajas se destacan: Además, esta tecnología podría mejorar la seguridad operativa y optimizar la gestión del tráfico ferroviario, especialmente en rutas complejas o de alta densidad.