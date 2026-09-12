La acumulación de infracciones de tránsito puede terminar en la suspensión de la licencia de conducir en Los Ángeles, Nueva York y Miami. E stas ciudades usan los sistemas estatales correspondientes, algunos suman puntos, otros evalúan el historial de manejo y la gravedad de las faltas.

Exceso de velocidad, conducción imprudente, no respetar señales o reincidir en conductas peligrosas son algunos de los motivos que pueden activar una sanción.

Los Ángeles suspende las licencias de conducir a quienes no respeten el Código de Vehículos de California

En Los Ángeles, la autoridad que puede suspender la licencia es el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, que aplica las normas del Código de Vehículos estatal. Uno de sus mecanismos es el programa para conductores negligentes.

El DMV puede considerar que una persona es conductora negligente cuando acumula:

Cuatro puntos en 12 meses.

Seis puntos en 24 meses.

Ocho puntos en 36 meses.

Cuando se alcanza alguno de esos umbrales, el DMV puede iniciar un proceso para suspender o revocar la licencia.

En California, las infracciones suelen sumar uno o dos puntos dependiendo de la gravedad. Entre las conductas que pueden afectar el historial figuran superar el límite de velocidad, no obedecer señales de tránsito, provocar choques, manejar de forma imprudente o conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Entre las conductas que pueden afectar el historial figuran superar el límite de velocidad, no obedecer señales de tránsito, provocar choques, manejar de forma imprudente o conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Nueva York suspende las licencias de conducir a quienes sumen esta cantidad de puntos en 24 meses

En Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) puede suspender la licencia si el conductor acumula 11 puntos o más en un periodo de 24 meses. El conteo se realiza en base a la fecha en la que se cometió la infracción.

Las faltas más frecuentes son:

Exceso de velocidad: entre tres y 11 puntos, según cuántas millas por hora se supere el límite.

Conducción imprudente: cinco puntos.

No detenerse ante un autobús escolar detenido: cinco puntos.

No respetar una señal de alto: tres puntos.

Uso indebido del teléfono celular mientras se conduce: cinco puntos.

Además de la suspensión, quienes reúnan seis o más puntos en 18 meses pueden tener que pagar una evaluación adicional para conductores. Ese pago no reemplaza las multas ni evita automáticamente una eventual suspensión.

En Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) puede suspender la licencia si el conductor acumula 11 puntos o más en un periodo de 24 meses. Chat GPT

Miami suspende las licencias de conducir a quienes incumplan el Estatuto Estatal de Florida

En Miami rige el sistema de puntos administrado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV). Las sanciones se aplican por infracciones contempladas en el Estatuto Estatal de Florida y pueden agravarse cuando se repiten.

La licencia puede suspenderse si se acumulan:

12 puntos en 12 meses: suspensión de 30 días.

18 puntos en 18 meses: suspensión de tres meses.

24 puntos en 36 meses: suspensión de un año.

Las faltas que más puntos suelen acumular son:

Exceder la velocidad permitida.

No respetar una señal de pare.

Circular de manera imprudente.

Provocar un accidente.

Adelantar ilegalmente a un autobús escolar detenido.

Infracciones más graves pueden derivar en la suspensión o revocación de la licencia por otras vías en cualquiera de los estados.