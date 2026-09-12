Los documentos de viaje son fundamentales para acreditar la identidad y nacionalidad de una persona al ingresar a otro país. Sin embargo, los requisitos no son iguales en todos los destinos y pueden variar según la nacionalidad del turista.

Por esta razón, las personas que tengan previsto viajar a México, Brasil o Chile deben comprobar previamente qué documento necesitan presentar y en qué condiciones debe encontrarse para evitar inconvenientes durante el viaje.

¿Por qué México, Brasil y Chile pueden restringir el ingreso a quienes no presenten la documentación requerida?

Las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso de un turista cuando este no presenta un documento de viaje válido, utiliza uno que no es admitido para ese destino o no cumple con otros requisitos correspondientes a su nacionalidad.

En México, los extranjeros deben presentar un pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente conforme al derecho internacional. Además, quienes pertenezcan a una nacionalidad sujeta a visa deberán contar con este permiso vigente antes de arribar , ya que México no expide visas en sus puntos de entrada. La legislación mexicana no fija de manera general una vigencia mínima de seis meses para el pasaporte. El documento debe encontrarse válido y vigente; además, durante el control migratorio pueden solicitarse pruebas del motivo del viaje, alojamiento, boleto de salida y solvencia económica.

En Brasil, los extranjeros deben contar con un documento de viaje válido y, cuando corresponda según su nacionalidad, tramitar una visa antes del viaje. El Gobierno brasileño señala que para solicitar una visa se requiere precisamente un documento de viaje válido , además de los demás requisitos correspondientes al tipo de estadía. No obstante, Brasil reconoce otros documentos legales de viaje cuando existen acuerdos internacionales que así lo permiten. Por eso, el pasaporte no es necesariamente el único documento aceptado para todas las nacionalidades.

En Chile, los extranjeros deben presentar pasaporte o cédula de identidad, según corresponda a su país de origen. La necesidad de una visa también depende de la nacionalidad del visitante. Las autoridades chilenas también pueden solicitar una reserva de alojamiento o carta de invitación y, cuando corresponda acreditar solvencia económica, documentación que demuestre la disponibilidad de al menos USD 46 por cada día de estadía.

Los documentos de viaje son fundamentales para acreditar la identidad y nacionalidad de una persona al ingresar a otro país. Magnific

Errores que podrían obstaculizar la entrada al país

Además de presentar un documento vencido, existen otras situaciones que pueden provocar inconvenientes al momento de viajar:

Presentar un documento que no sea reconocido como válido por el país de destino.

No contar con una visa vigente cuando esta sea obligatoria para la nacionalidad del viajero.

Viajar con un pasaporte deteriorado o cuyos datos no puedan verificarse correctamente.

No revisar los requisitos particulares que corresponden a la nacionalidad y motivo del viaje .

No contar con documentación que permita acreditar el alojamiento, boleto de salida o solvencia económica cuando las autoridades migratorias la soliciten.

Suponer que los tres países aplican las mismas reglas: México, Brasil y Chile establecen requisitos diferentes según la nacionalidad del extranjero y los acuerdos migratorios vigentes.

Antes de iniciar el viaje es recomendable consultar las fuentes oficiales del país de destino y revisar que toda la documentación se encuentre vigente.