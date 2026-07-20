La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que cuenta con la facultad de realizar visitas domiciliarias para verificar la información de determinados titulares de pensiones y subsidios.

Estas inspecciones pueden activarse cuando el organismo detecta inconsistencias en los datos declarados o necesita comprobar información relacionada con la elegibilidad del beneficiario para continuar recibiendo sus beneficios.

¿La SSA puede visitar casa por casa a jubilados y pensionados?

La respuesta es sí, pero únicamente bajo determinadas circunstancias.

La SSA explicó que las visitas domiciliarias forman parte de los controles administrativos que pueden activarse caso por caso, cuando existen dudas sobre la información declarada por un beneficiario .

Estas verificaciones están a cargo de personal administrativo de las oficinas locales y suelen aplicarse principalmente en programas que requieren revisiones periódicas de elegibilidad, como:

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

¿Por qué la SSA puede realizar una visita domiciliaria?

Según explicó el organismo, este tipo de controles puede realizarse para comprobar diferentes aspectos relacionados con el beneficio.

Entre los principales motivos se encuentran:

Verificar datos personales o el domicilio declarado.

Comprobar la elegibilidad para continuar recibiendo el beneficio.

Detectar inconsistencias en la información presentada.

Realizar auditorías o controles administrativos.

La SSA recordó que su forma habitual de comunicarse con los beneficiarios continúa siendo el correo postal o el contacto telefónico, por lo que las visitas domiciliarias representan una medida excepcional .

¿Quiénes tienen más probabilidades de recibir una visita?

Los beneficiarios de SSI y SSDI son quienes con mayor frecuencia pueden ser incluidos en este tipo de revisiones.

Esto ocurre porque ambos programas exigen verificar periódicamente aspectos como:

Ingresos.

Recursos económicos.

Lugar de residencia.

Además, la SSA recuerda que los beneficiarios deben informar cualquier cambio importante en su situación personal.

Entre los cambios que deben reportarse figuran:

Cambio de domicilio.

Inicio o finalización de un empleo.

Modificaciones en la condición médica.

Cambios en los ingresos o recursos económicos.

No informar estas modificaciones puede derivar en controles administrativos más exhaustivos, incluidas las visitas al domicilio.

¿Cómo comprobar que un representante de la SSA es oficial?

En caso de recibir una visita, la Administración del Seguro Social recomienda verificar la identidad del personal antes de permitir el ingreso al hogar.

El representante debe:

Presentar una identificación oficial válida.

Explicar claramente el motivo de la visita.

Estar asignado a una oficina local de la SSA.

El organismo reiteró que estas verificaciones forman parte de procedimientos administrativos específicos y no constituyen una campaña de inspecciones masivas sobre todos los jubilados, pensionados o beneficiarios de programas sociales.