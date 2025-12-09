El Gobierno confirmó que ciertos estados de Estados Unidos gozarán de asueto estatal el 26 de diciembre, conocido como el Día después de Navidad. De esta forma, muchos trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo.

La decisión fue publicada en los calendarios laborales oficiales de cada jurisdicción. Si bien no se trata de un feriado federal, la determinación sí impacta en quienes dependen de las oficinas estatales y marca una diferencia respecto de la mayoría de los estados, que retoman la actividad habitual el día posterior a Navidad.

Confirmado: decretan fin de semana largo por Navidad en estos estados

En el estado de Carolina del Norte se confirmó que el viernes 26 de diciembre será considerado un día de descanso para los empleados estatales. La medida forma parte de su calendario laboral anual y se suma a los feriados tradicionales de fin de año. La decisión garantiza una pausa adicional para quienes trabajan en dependencias gubernamentales.

Texas también incorporó el 26 de diciembre como día feriado para su plantel estatal. El gobierno local mantiene desde hace años la tradición de otorgar asueto luego de Navidad, lo que beneficia a los trabajadores que dependen directamente del estado. De esta manera, ambos territorios se destacan por brindar un fin de semana más extenso durante las celebraciones.

Texas y Carolina del Norte brindarán como asueto el día posterior a Navidad. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Aliaksandr Bukatsich

¿Cómo impacta el asueto en los servicios estatales?

La confirmación del asueto implica el cierre de oficinas públicas, agencias gubernamentales, registros estatales y servicios administrativos. Muchos trámites presenciales quedarán suspendidos y deberán reprogramarse para la semana siguiente. En consecuencia, se recomienda adelantar gestiones para evitar demoras durante los últimos días del año.

Las actividades esenciales como seguridad pública, hospitales estatales y equipos de emergencia continuarán operando, aunque con personal reducido o bajo esquemas de guardias programadas según cada estado. El alcance del cierre dependerá de los lineamientos internos que defina cada organismo.

¿Qué ocurrirá con los empleados con el sector privado?

Este feriado estatal no se extiende al sector privado, por lo que cada empresa podrá decidir si otorga o no el descanso. La mayoría de los estados no tiene establecido el 26 de diciembre como día no laborable, por lo que las actividades comerciales y laborales se desarrollarán con normalidad. Para los trabajadores estatales de Texas y Carolina del Norte, en cambio, la medida representa un descanso adicional al cierre del año.

En caso de que otros estados decidan sumarse en futuros calendarios, los anuncios suelen publicarse entre octubre y diciembre, por lo que se recomienda seguir los comunicados oficiales para conocer cambios en los feriados estatales.