La inscripción de recién nacidos en California quedó sujeta a una regla técnica que impacta directamente en los nombres en español. Al momento de registrar el nacimiento, el sistema oficial del estado no admite caracteres especiales, lo que condiciona la forma en que pueden anotarse los nombres propios desde el primer día.

En concreto, los formularios utilizados por el Gobierno de California solo aceptan letras del alfabeto inglés, sin signos diacríticos. Esto implica que cualquier nombre con tilde o con la letra ñ debe ser modificado para poder figurar en el certificado de nacimiento, un documento legal permanente.

¿Qué nombres en español no se pueden registrar al nacer en California?

En California no se aceptan nombres que incluyan acentos gráficos ni la letra ñ, ya que esos caracteres no están habilitados en el sistema del registro civil estatal. La restricción aplica tanto para el nombre como para los apellidos del menor.

Ejemplos de nombres que quedan excluidos

José, María, Sofía, Lucía

Iñaki, Muñoz, Peña

Cualquier nombre con á, é, í, ó, ú o ñ

En estos casos, los padres deben optar por una versión adaptada sin acentos ni caracteres especiales para completar el trámite.

¿Cómo deben anotarse los nombres y qué conviene revisar antes de firmar?

Los nombres deben ingresarse sin tildes ni ñ, incluso si en español la acentuación es obligatoria. Una vez firmado el certificado de nacimiento en California, el dato queda fijado y no puede corregirse directamente.

Puntos clave a tener en cuenta

El nombre impacta en pasaporte, Seguro Social y trámites federales

Las correcciones posteriores requieren una enmienda formal

El proceso puede demorar semanas y, en algunos casos, requerir una orden judicial

Por ese motivo, las autoridades estatales recomiendan revisar cuidadosamente la forma final del nombre antes de firmar el acta, ya que la inscripción inicial define la identidad legal del menor en California.