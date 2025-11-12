Adiós al jabón: la nueva opción para la ducha que ya es tendencia en todo el mundo. (Fuente: Archivo)

El clásico jabón en barra ya no es el protagonista en la rutina de ducha. Ahora, el mercado ofrece un amplio abanico de alternativas menos invasivas para la piel y formulados con ingredientes naturales.

Este cambio de hábitos que no es solo estético. En la actualidad, muchas empresas buscan crear productos más respetuosos con el medio ambiente, con menos residuos plásticos y sin compuestos tóxicos.

Por qué esta alternativa es mejor que el jabón en barra

Entre las opciones más elegidas por los consumidores, el rey indiscutido es el gel de ducha. Este producto no solo se destaca por su practicidad sino también porque suelen contener ingredientes naturales, como aceite de almendras o extracto de rosas, que limpian e hidratan la piel sin dañarla.

En este sentido, los geles de ducha son una gran alternativa para las personas con alergias o piel seca. Las opciones formuladas con glicerina y aceites contribuyen a evitar la sequedad y si se complementan con una buena hidratación posterior al baño suelen tener excelentes resultados.

El nuevo producto de higiene personal que ya es tendencia

La preferencia por el gel de ducha se explica por una mezcla de comodidad, marketing y formulaciones más sofisticadas. A diferencia del jabón sólido, el gel suele venir en envases dosificables que minimizan el contacto directo, algo valorado por muchos hogares por razones higiénicas y de practicidad.

Además, las marcas han desarrollado líneas pensadas para problemas concretos de la piel y abundan las fórmulas hipoalergénicas y productos con agentes hidratantes o exfoliantes.