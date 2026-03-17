Desde el lunes 16 de marzo por la noche una intensa tormenta se desplaza hacia el medio oeste del país con una intensidad que va en aumento. Meteorólogos de AccuWeather advierten sobre fuertes vientos en docenas de estados. Hasta el momento, la tormenta ha producido tres grandes amenazas meteorológicas. Principalmente alertan sobre ventiscas intensas y posibles tormentas electivas severas y generalizadas que podría dejar a millones de personas sin suministro eléctrico. El inicio de la tempestad se registró desde el 13 de marzo con la formación de frentes fríos y se seguirá desarrollando hasta el 17 de marzo, cuando se espera que llegue a su última parada. El sistema combina aire frío, humedad del Pacífico, el Golfo y el Atlántico, lo que permite la coexistencia de nieve intensa, lluvias severas y vientos extremos en distintas regiones al mismo tiempo. Durante el lunes se registraron más de 500.000 usuarios sin suministro eléctrico y miles de vuelos cancelados por la alerta climática. A su vez, se advirtió que los vientos podrían alcanzar ráfagas de entre 40 y 60 mph (64 a 96 km/h), con picos cercanos a 80 mph en algunas zonas, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, daños estructurales y cortes masivos de energía. AccuWeather denominó a este fenómeno como una “megatormenta de triple amenaza” debido a la combinación simultánea de tres factores de alto impacto: vientos intensos capaces de generar daños estructurales y cortes de energía, condiciones propicias para tormentas de nieve con baja visibilidad y acumulaciones significativas, y una elevada probabilidad de tormentas eléctricas severas con lluvias intensas y posibles eventos extremos. Según el medio meteorológico, esta convergencia se explica por la interacción entre masas de aire frío y sistemas cálidos e inestables, lo que permite que distintos tipos de clima extremo ocurran al mismo tiempo en diferentes regiones.