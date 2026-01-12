Educación decretó el cierre de todas las escuelas este lunes: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria. (Fuente: Archivo)

De cara al inicio del año, muchos padres comienzan a preguntarse cuándo será el próximo fin de semana largo para organizar el cronograma escolar de sus hijos.

Según lo dispuesto en el calendario oficial del Gobierno de los Estados Unidos, las escuelas de todo el país permanecerán cerradas durante 24 horas en enero. Debido a esta medida, los niños y adolescentes de todos los niveles educativos no contarán con clases presenciales o virtuales de ningún tipo.

Confirmado | El Gobierno decretó feriado para este lunes

En concreto, el próximo lunes 19 de enero los estudiantes estadounidenses no deberán asistir a clases. Si bien la apertura o cierre de las escuelas dependerá de cada distrito escolar, la mayoría de las instituciones educativas públicas del país respetan este día calendario. De todos modos, siempre es recomendable consultar las fechas en cada caso.

Esta decisión se debe al Día de Martin Luther King Jr. fecha se conmemora cada tercer lunes de enero y es considerada un feriado federal obligatorio.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. Foto: Archivo

Así lo señalan, por ejemplo, los calendarios escolares de los siguientes distritos: Distrito Escolar Unificado de Anaheim, Escuelas Públicas del Condado de Palm Beach, Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, Distrito Escolar de Beaverton y Escuelas Públicas de Seattle.

Esto aplicará a los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. No obstante, resulta esencial corroborar la disposición de cada distrito en caso de que exista alguna excepción en relación con el cierre por este feriado.

Otras instituciones que permanecerán cerradas durante el feriado

Según señala USA.Gov en su sitio oficial, todos los bancos, las oficinas gubernamentales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas durante estos días.