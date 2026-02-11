El Gobierno de China declaró este martes su disposición a respaldar a Cuba ante la severa escasez de combustibles que ha afectado a la isla caribeña y provocado la suspensión de vuelos internacionales. La declaración, hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, subraya el compromiso de Beijing con la soberanía y seguridad nacional cubana en un contexto de fuertes presiones externas. La crisis energética que atraviesa Cuba ya tiene repercusiones directas en su conectividad aérea, con grandes aerolíneas suspendiendo sus operaciones por falta de combustible para aviones. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó que China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y se opone a cualquier forma de injerencia extranjera que pueda agravar la situación en la isla. A través de una rueda de prensa, el funcionario aseguró que Pekín “proporcionará apoyo y asistencia a la parte cubana en la medida de nuestras posibilidades”. En su mensaje, China también rechazó acciones que, según su perspectiva, privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo, en alusión directa a las medidas internacionales que han limitado el acceso de la isla a suministros energéticos esenciales. Por el momento, las autoridades chinas han señalado que no han recibido informes de ciudadanos nacionales varados en Cuba debido a las cancelaciones de vuelos. La escasez de jet fuel en Cuba ha tenido un impacto inmediato en el sector aéreo. Air Canada suspendió sus vuelos hacia la isla a partir del 9 de febrero debido a la falta de combustible en los aeropuertos cubanos, lo que ha obligado a repatriar a miles de pasajeros. Este desabastecimiento se produce en medio de un bloqueo energético más amplio: el gobierno cubano advirtió a las aerolíneas que no habría combustible disponible para repostar aviones hasta, al menos, mediados de marzo, afectando a nueve aeropuertos internacionales. Además de Canadá, otras aerolíneas han ajustado sus operaciones o analizan rutas alternativas para poder seguir volando hacia y desde Cuba, lo que añade incertidumbre al panorama del turismo y los viajes comerciales. El respaldo de China a Cuba se enmarca en una creciente tensión geopolítica en la región. La crisis energética de Cuba ha sido atribuida, en parte, al bloqueo de Estados Unidos, que ha limitado el suministro de petróleo desde países como Venezuela. En este escenario, otras naciones también han expresado su apoyo a la isla. Países como Rusia y México han condenado las presiones externas y han manifestado su solidaridad con Cuba ante la emergencia energética y sus consecuencias sociales y económicas. El pronunciamiento chino no solo busca brindar apoyo político y diplomático, sino también subrayar la importancia de respetar la autodeterminación de los pueblos y contrarrestar medidas que, según Pekín, agravan las dificultades estructurales de Cuba.