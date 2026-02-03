En una ciudad donde el costo de vida no deja de subir, Nueva York mantiene activo un mecanismo que puede marcar la diferencia para ciertos inquilinos: el Programa de Congelación de Alquileres.

Esta política permite que el monto mensual del alquiler no aumente con el paso del tiempo, incluso cuando el mercado inmobiliario sigue encareciéndose.

Para quienes califican y renuevan el beneficio de forma correcta, la protección puede extenderse durante años y convertirse en un verdadero escudo frente a futuras subas.

Qué es el Programa de Congelación de Alquileres y cómo funciona

El sistema está diseñado para mantener el alquiler en un nivel accesible sin perjudicar al propietario. La ciudad compensa la diferencia mediante un crédito fiscal a la propiedad, de modo que:

El inquilino paga un alquiler congelado

El propietario recibe el monto completo

El aumento queda absorbido por el beneficio impositivo

Así, el contrato sigue vigente y el inquilino evita incrementos que podrían volver insostenible su vivienda.

SCRIE y DRIE: los dos beneficios clave del programa

El plan incluye dos modalidades principales, pensadas para perfiles específicos:

SCRIE (Senior Citizen Rent Increase Exemption): dirigido a personas mayores que cumplen con ciertos requisitos de edad e ingresos.

DRIE (Disability Rent Increase Exemption): orientado a personas con discapacidad, con criterios de elegibilidad propios.

Ambos programas persiguen el mismo objetivo: frenar los aumentos del alquiler y brindar estabilidad a largo plazo.

Un programa que aumenta su valor con el paso del tiempo

Desde la ciudad explican que el programa no solo congela el alquiler, sino que aumenta su valor con los años. Cuanto más tiempo permanece una persona dentro del sistema —y mientras mantenga la elegibilidad— mayor es la diferencia cubierta por el beneficio.

En la práctica, esto significa que un inquilino que hoy ingresa al programa podría seguir pagando el mismo alquiler dentro de 10, 15 o incluso 20 años, aun cuando el mercado haya cambiado por completo.

Apoyo adicional para personas con discapacidad

El Departamento de Finanzas de Nueva York (DOF) contempla situaciones en las que acceder al programa puede resultar más difícil. Por eso, existen ajustes razonables y asistencia adicional para personas con impedimentos físicos o mentales.

Entre las opciones disponibles se incluyen:

Atención telefónica a través del 311

Citas virtuales con el DOF

Solicitudes de prórroga de plazos

Acompañamiento durante el proceso de inscripción

En algunos casos, puede solicitarse documentación médica para justificar la asistencia requerida.