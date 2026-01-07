Un nuevo episodio de la guerra en Ucrania dejó esta semana una postal distinta al habitual daño militar: un grave derrame de petróleo en plena zona urbana, luego de que un ataque con drones alcanzara una instalación civil vinculada a la industria alimentaria.

El hecho provocó el vertido de unas 300 toneladas de aceite sobre calles y avenidas, generando cortes de tránsito, riesgos ambientales y una operación de limpieza de emergencia que podría extenderse varios días.

El incidente ocurrió en Dnipró, una de las ciudades más importantes del centro del país, y puso el foco en una dimensión menos visible del conflicto: el impacto sobre la infraestructura civil, el ambiente y la vida cotidiana de la población.

Ataque con drones y derrame masivo en plena ciudad

Según informaron autoridades locales, el impacto se produjo cuando drones alcanzaron una planta industrial ubicada dentro del perímetro urbano. Como consecuencia directa, grandes volúmenes de aceite se esparcieron sobre calzadas, colectoras y accesos estratégicos.

El incidente ocurrió en Dnipró, una de las ciudades más importantes del centro del país. Imagen: archivo.

El alcalde de la ciudad explicó públicamente la situación a través de su canal oficial:

“Como resultado de un ataque con drones, ¡300 toneladas de aceite se derramaron en las carreteras de Dnipró! Los trabajadores municipales están limpiando, arrojando arena y una mezcla, pero el tránsito por el terraplén será imposible durante unos dos o tres días. Así que cuando estén atrapados en un atasco de tráfico, no dirijan palabrotas, sino digan palabras de agradecimiento a los que trabajan en esas condiciones. Por favor, sigan las indicaciones oficiales del Ayuntamiento. Les informaremos sobre el funcionamiento del transporte público y los cierres de carreteras".

Las autoridades advirtieron que el tránsito estará parcialmente interrumpido y que los desvíos podrían mantenerse hasta que se complete la limpieza del material derramado.

Una instalación civil en el centro del conflicto

Uno de los puntos que más preocupación generó es que la planta afectada no tiene carácter militar. Se trata de una instalación dedicada al procesamiento de semillas oleaginosas, clave para la producción de alimentos y exportaciones.

Funcionarios locales remarcaron que el establecimiento cumple una función puramente civil, lo que refuerza el debate internacional sobre los efectos colaterales de los ataques sobre sectores productivos no vinculados al esfuerzo bélico.

Riesgos ambientales y sanitarios tras el derrame

Más allá del impacto en la movilidad urbana, el derrame masivo abre interrogantes sobre el impacto ambiental y los posibles efectos sobre:

Sistemas de drenaje pluvial

Cursos de agua cercanos

Suelos urbanos y áreas verdes

Calidad del aire por vapores y residuos

Equipos municipales trabajan contrarreloj para contener la sustancia antes de que alcance canales de desagüe que puedan transportarla hacia el río Dniéper, una de las principales fuentes de agua de la región.