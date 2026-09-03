En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8599 este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.29%.

En la última semana, la cotización del Euro subió 23.31%, pero en el último año cayó 50.91%, lo que refleja volatilidad reciente y una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro se sitúa en 4.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.27%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta situación indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El hecho de que el dato de 1 sea positivo sugiere que el Euro está ganando confianza entre los inversores, impulsado por factores económicos favorables recientes.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.