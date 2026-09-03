Al cierre de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.5. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.09%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano subió 0.78%, mientras que en el último año registró una variación de -6.22%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto de depreciación acumulada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano, con un 7.41%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 11.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

En contraste, si el dato de -1 hubiese sido negativo, señalaría una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso dominicano frente a otras monedas.

En resumen, la tendencia actual sugiere que el Peso dominicano está ganando valor, lo que podría ser un buen signo para la economía local.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.