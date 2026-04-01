El Gobierno de Estados Unidos establece claramente en sus leyes federales cuáles son las normativas con respecto al pasaporte que estadounidenses y extranjeros naturalizados deben respetar para evitar inconvenientes al ingresar al país. De acuerdo con las regulaciones vigentes, todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados con pasaporte estadounidense deben seguir reglas básicas para evitar demoras y garantizar la aceptación del documento. De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que En ese sentido, es fundamental considerar que los pasaportes de adulto tienen una vigencia máxima de 10 años, mientras que los de niño tienen una validez de 5 años y no pueden ser renovados. Además, de acuerdo con la sección 215 de la ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1185) todos los ciudadanos estadounidenses deben contar con un pasaporte americano para ingresar al territorio, independientemente de que tengan o no otra nacionalidad. Si bien Estados Unidos en general no puede denegar el ingreso al país a un ciudadano sólo porque el pasaporte esté vencido, intentar viajar en estas condiciones va en contra de la ley, por lo que podrían enfrentarse grandes demoras o procedimientos migratorios complejos. De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Estado, aquellos ejemplares emitidos hace más de 15 años; dañados, rotos o perdidos; documentos con otro nombre y pasaportes de niños no podrán renovarse, sino que deberán actualizarse presentando el documento DS-11 en persona. Cuando las circunstancias no permitan renovar el pasaporte, el ciudadano tendrá que solicitar uno nuevo a través del Formulario DS-11. En estas situaciones, deben respetarse las siguientes cuatro instancias Las tarifas de solicitud y aceptación cuando se tramitan tanto la libreta de pasaporte o la tarjeta de pasaporte son de USD 160 y USD 35 respectivamente.