Durante el proceso de renovación, el United States Department of State puede retener el pasaporte anterior y, en ciertos casos, dejar al solicitante sin un documento válido para viajar. La medida alcanza tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados y forma parte de un sistema que busca evitar irregularidades, duplicaciones y problemas de identidad. Sin cumplir con los pasos establecidos, una persona puede quedar sin autorización para salir o ingresar al país. La normativa vigente establece que toda persona que realice la renovación de pasaporte en Estados Unidos por correo debe entregar obligatoriamente su documento anterior. Esta regla apunta a garantizar que solo exista un pasaporte válido por titular. Según el United States Department of State, el pasaporte enviado queda en manos de las autoridades mientras se procesa la solicitud. Una vez aprobado el trámite, el documento suele ser devuelto en un envío separado, generalmente dentro de un plazo cercano a las cuatro semanas. Sin embargo, el proceso puede complicarse. Si las autoridades detectan que falta documentación o que la solicitud está incompleta, el pasaporte puede ser retenido por tiempo indefinido hasta que el solicitante regularice la situación. Uno de los puntos más importantes es que no cumplir con los requisitos puede tener consecuencias directas. Si el solicitante no envía su pasaporte anterior o no presenta los documentos exigidos, la renovación se rechaza automáticamente. En ese escenario, la persona queda sin un documento válido, lo que implica restricciones concretas: Este punto es clave dentro del sistema de control de pasaportes en Estados Unidos, ya que el documento anterior es considerado indispensable para validar la identidad del titular. Para evitar demoras o problemas, quienes no califican para el sistema online deben realizar el trámite por correo cumpliendo todos los requisitos establecidos. Entre los principales puntos exigidos por el Gobierno se encuentran: