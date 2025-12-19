El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) indica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los coches del estado deben cumplir para poder circular.

Uno de los puntos esenciales es realizar los controles necesarios de seguridad y renovarlos en la frecuencia estipulada. En caso de no contar con las pegatinas correspondientes para comprobar que estos testeos se realizaron, pueden imponerse severas multas a los conductores.

Todos los vehículos deberán pasar este control para circular y multarán a los conductores que no lo hagan

Las inspecciones de seguridad deben ser realizadas periódicamente cada 12 meses o cuando se transfiera la propiedad del vehículo.

En este tipo de controles se revisa el funcionamiento de cinturones de seguridad, los frenos, la dirección del auto, la suspensión, el chasis, los neumáticos, las luces, entre una larga lista.

Una vez que la inspección se haya realizado, la pegatina que lo comprueba deberá colocarse de manera visible en el vehículo. Es importante destacar que vencen el último día del mes que tienen escrito.

“Guarda el recibo de la pegatina de inspección de emisiones para demostrar que tu vehículo fue inspeccionado”, indican las autoridades.

Todos los vehículos deben renovar este control cada 12 meses. Fuente: imagen ilustrativa Chat GPT.

Multas para quienes no actualicen este control a tiempo

Cuando la inspección está caducada, se aplica una multa de aparcamiento que variará en función del tiempo que se haya utilizado el vehículo con la pegatina fuera de regla

De 25 a 50 dólares: 60 días caducada

De 50 y 100 dólares: más de 60 días

De 50 y 100 dólares: si no hay pegatina en absoluto

Cada multa tendrá un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de los tribunales municipales y de aldea.

“La inspección debe realizarse en una estación de inspección con licencia que muestre un cartel oficial, y ser realizada por un inspector de vehículos de motor certificado”, se indica.