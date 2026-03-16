Al cumplir 18 años, millones de jóvenes que viven en Estados Unidos deben realizar un trámite que la ley federal considera obligatorio. Se trata del registro en el Selective Service System, un sistema que permite al Gobierno identificar a las personas que podrían ser convocadas si el país reinstaura el servicio militar obligatorio en una emergencia nacional. Este registro permite al Gobierno mantener una base de datos de posibles convocados en caso de que el país active nuevamente el servicio militar obligatorio durante una emergencia nacional. Aunque actualmente no existe un reclutamiento activo, las autoridades federales recuerdan que registrarse es un requisito legal y no hacerlo puede generar consecuencias importantes. De acuerdo con la información oficial del Selective Service System, casi todos los hombres que viven en Estados Unidos entre los 18 y 25 años deben completar el registro. La obligación incluye a: Incluso quienes viven fuera del país pero tienen ciudadanía estadounidense también deben registrarse. Según la normativa federal, el registro debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. El sistema permite completar el trámite hasta los 26 años, aunque hacerlo fuera del plazo puede generar problemas legales o administrativos. Las autoridades aclaran que registrarse en el Selective Service no significa alistarse automáticamente en el Ejército. El Selective Service System mantiene una base de datos que solo se utilizaría si el Congreso y el presidente de Estados Unidos autorizaran un reclutamiento militar en una situación de emergencia nacional. En ese escenario hipotético, los posibles convocados serían seleccionados mediante un sorteo basado en el año de nacimiento, y luego deberían pasar evaluaciones físicas, médicas y morales antes de cualquier incorporación al servicio. No cumplir con este requisito puede tener consecuencias importantes. La legislación federal establece que no registrarse puede considerarse un delito federal y también afectar el acceso a diversos beneficios. Entre las principales consecuencias se encuentran: