El estado de Nueva York establece reglas específicas que todas las parejas deben cumplir para iniciar el proceso legal ante un tribunal para solicitar el divorcio. Según lo indican las normas del estado, antes de presentar una solicitud de separación es esencial cumplir con dos requisitos esenciales: la condición de residencia y de fundamento. La ley establece tres formas diferentes de cumplir con el requisito de residencia antes de presentar la demanda Además, la ley exige que se presente un fundamento legal para solicitar el divorcio. Uno de los más comunes es la ruptura irreparable de la relación durante al menos 6 meses, también conocida como divorcio sin culpa. En estos casos, el matrimonio debe considerarse terminado por ese período y todos los asuntos de deudas, económicos, de división de bienes y relacionados con los hijos deben estar resueltos. Otros fundamentos legales incluyen En todos los casos, que se cumplan ambas condiciones es obligatorio para poder iniciar el trámite legal.