El pasaporte estadounidense es un documento esencial y oficial emitido por el Departamento de Estado a ciudadanos y extranjeros naturalizados que cumplan con los requisitos necesarios para su tramitación.

En ese marco, las autoridades enfatizan en la importancia de completar todos los campos solicitados en el formulario DS-11 para acceder a esta identificación oficial, pues de acuerdo con el Code of Federal Regulations, cuando cierta información no se proporcione, las autoridades podrán denegar la emisión del documento.

Adiós al pasaporte estadounidense: podrán cancelar las solicitudes de quienes no presentaron esto cuando debían

Las autoridades señalan claramente que, por ley, se exige que todas las personas que dispongan de un Número del Seguro Social (SSN) que lo proporcionen al llenar su formulario para tramitar un pasaporte.

“El Departamento puede negarse a emitir un pasaporte a un solicitante que no proporcione su número de cuenta de la Seguridad Social en su solicitud de pasaporte o que incluya voluntariamente, intencionadamente, negligentemente o de forma imprudente un número de cuenta de la Seguridad Social incorrecto o inválido”, afirma la regulación oficial.

El SSN debe incluirse de manera obligatoria en las solicitudes de pasaportes. Fuente: Archivo.

Sanción para quienes hayan ignorado este campo durante el trámite de su pasaporte

En estos casos, además de poder prohibirse la solicitud y denegarse el trámite del pasaporte, las autoridades aplicarán multas de 500 dólares, que deberán pagarse al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Qué debo hacer si no tengo SSN

En caso de que un solicitante no disponga de SSN, deberá presentar una declaración junto con su solicitud de pasaporte en la que se afirme lo siguiente

“Declaro, bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, que lo siguiente es verdadero y correcto: yo (o mi hijo/a) nunca he recibido un número de Seguro Social por parte de la Administración del Seguro Social”.

Cómo declaro que tengo SSN

En estas situaciones, las instancias del trámite son

Completar el formulario DS-11 y declarar apropiadamente el SSN Brindar evidencia en papel de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)