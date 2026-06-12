Los usuarios de telefonía en Nueva York pueden ver su línea telefónica suspendida si no cumplen con determinados requisitos relacionados con el pago del servicio o la entrega de un depósito que demanda la compañía telefónica.

Existe una normativa estatal que establece cuál es el procedimiento específico que las empresas deben seguir antes de suspender o cancelar el servicio, incluyendo las notificaciones previas que deben enviarse y el protocolo de verificación que tendrá que llevarse a cabo.

Si se demora este trámite en Nueva York, la línea de teléfono puede verse suspendida

La regulación estipula que una línea de teléfono puede verse suspendida por

No pagar las facturas del servicio telefónico

No presentar un depósito requerido por la compañía cuando corresponde.

En estos casos, la empresa no puede determinar que el servicio se suspende de manera inmediata, sino que debe seguirse un protocolo obligatorio.

Las cuentas de telefonía podrán suspenderse si se atrasa el pago. Fuente: Shutterstock

En qué circunstancias Nueva York puede suspender una línea de teléfono

De acuerdo con la normativa, la suspensión sólo puede realizarse

Al menos cinco días después desde la entrega personal de una notificación escrita

Al menos ocho días desde el envío de la notificación por correo al domicilio donde se presta el servicio

Al menos cinco días después desde que el cliente firmó o rechazó una carta certificada con la notificación

Además, si la línea fue suspendida, la compañía debe esperar al menos cinco días más antes de cancelar de forma definitiva el servicio.

Información importante sobre esta medida de Nueva York

La regulación exige que las empresas telefónicas confirmen que el cliente realizó el pago antes de que finalice el plazo del aviso correspondiente.

Asimismo, deben verificar que el pago no haya sido registrado en la cuenta del usuario al inicio del día en que está prevista la desconexión.