Quienes utilicen la Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card o BCC) para ingresar legalmente a Estados Unidos tendrán que verificar antes de viajar la fecha de vencimiento de este documento, dado que tiene vigencia limitada de 10 años.

Según lo indica el Departamento de Estado, este documento, cuyo nombre oficial es Formulario DSP-150 funciona como una tarjeta de cruce a la conocida “zona fronteriza” y como una visa de visitante de tipo B1/B2.

Estados Unidos solicitará un nuevo Formulario DSP-150 a quienes hayan tramitado el suyo hace más de 10 años

En agosto, quienes tramitaron su Formulario DSP-150 antes de agosto de 2016 necesitarán de un nuevo ejemplar de esta tarjeta si planean viajar, dado que intentar cruzar la frontera con el ejemplar anterior resultará en el rechazo de las autoridades por no contar con un permiso en fecha.

La fecha de vencimiento exacta de cada BCC figura en su parte frontal.

La BCC suele tener una duración máxima de 10 años. Fuente: Shutterstock.

Quiénes pueden tramitar el Formulario DSP-150

Este documento es exclusivo para ciudadanos mexicanos que cumplan los siguientes requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Tener pasaporte vigente para la tramitación

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

“Se emite como una tarjeta plastificada, que cuenta con gráficos y tecnología mejorados, similares al tamaño de una tarjeta de crédito”, explican las autoridades a quienes gestionan este documento por primera vez.

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.