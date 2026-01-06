Una nueva política federal ya impacta en los trámites de viaje: Estados Unidos impide actualizar y puede retener pasaportes cuando el documento incluye el marcador de sexo “X” o un sexo distinto al registrado al nacer. La medida rige para ciudadanos y extranjeros que soliciten emisión, reemplazo o renovación.

La decisión surge de una orden ejecutiva vigente desde enero de 2025 y de un fallo posterior de la Corte Suprema que habilitó a emitir solo marcadores “M” o “F” según el sexo biológico al nacer. Los pedidos con “X” o con cambios no coincidentes quedan sujetos a demoras y verificación.

¿Qué signo del documento impide actualizar y provoca la retención del pasaporte?

El marcador “X” -o cualquier marcador que no coincida con el sexo al nacer- activa la restricción. Si la solicitud incluye ese dato, el trámite no avanza como fue pedido y el pasaporte puede quedar retenido mientras se revisa la información.

En esos casos, la autoridad puede requerir documentación adicional y emitirá un nuevo pasaporte corregido con “M” o “F” según los registros oficiales. No se emiten pasaportes nuevos con marcador “X”.

¿Qué pasa con los pasaportes vigentes y cómo reemplazarlos?

Los pasaportes siguen siendo válidos para viajar hasta su vencimiento, reemplazo voluntario o invalidación conforme a la normativa. No hay prohibición automática de uso por tener “X”, aunque pueden existir limitaciones en destinos específicos fuera de EE.UU.

Opciones de reemplazo:

Emitido hace menos de 1 año: reemplazo por correo con Formulario DS-5504 (sin arancel, salvo servicio acelerado).

Emitido hace más de 1 año: renovación con Formulario DS-82 (aplican aranceles).

Sin dato de sexo en la partida de nacimiento: se puede aplicar; si falta información, la autoridad contactará para pedir documentos que permitan establecer el sexo biológico para el nuevo pasaporte.



