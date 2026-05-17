Está en el tablero de casi todos los vehículos, muchos conductores lo presionan por costumbre y otros directamente lo ignoran. Sin embargo, ese pequeño símbolo con un auto y una flecha circular puede marcar una gran diferencia en el confort dentro del vehículo y hasta en el rendimiento del aire acondicionado del auto. Se trata del botón de recirculación de aire, una función diseñada para optimizar la temperatura del habitáculo, reducir el ingreso de contaminantes externos y mejorar la eficiencia del sistema de climatización. Cuando activás esta función, el vehículo deja de tomar aire del exterior y comienza a reutilizar el aire que ya está dentro del habitáculo. ¿Por qué esto es importante? Porque si afuera hace mucho calor, el sistema no tiene que enfriar constantemente aire caliente nuevo, sino que trabaja sobre un ambiente que ya comenzó a enfriarse. Eso acelera el proceso y reduce el esfuerzo del aire acondicionado. Entre sus principales beneficios están: Por eso, muchos especialistas recomiendan activarlo especialmente en días de temperaturas extremas o durante trayectos en zonas urbanas con mucho tránsito. Aunque resulta muy útil en verano, no siempre es la mejor opción. En invierno o en días húmedos, mantener activada la recirculación de aire durante mucho tiempo puede generar el efecto contrario: aumentar la humedad dentro del vehículo y provocar que los vidrios se empañen. En esos casos, es preferible dejar entrar aire fresco del exterior para que el sistema de calefacción lo caliente y ayude a desempañar los cristales. Conviene desactivarlo cuando: