Una fuerte tormenta se aproxima y sacudirá varias zonas del país: cuáles son las ciudades en alerta por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

El National Weather Service (NWS) anticipa una jornada marcada por episodios de lluvia y tormentas en varias regiones del país, especialmente en el sur y el valle del Mississippi. Mientras algunas áreas tendrán condiciones estables durante la mañana, los meteorólogos advierten que la inestabilidad ganará intensidad hacia la tarde y la noche, con precipitaciones intermitentes y posibilidad de tormentas fuertes en zonas puntuales.

El organismo destaca que los sistemas de baja presión que avanzan desde el Golfo de México y las Grandes Llanuras impulsarán humedad, nubosidad densa y formación de células tormentosas. En algunos estados, el NWS no descarta actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias de moderadas a intensas. Las autoridades locales recomiendan monitorear actualizaciones, dado que el panorama podría cambiar rápidamente a lo largo del día.

¿Cuáles son las ciudades en alerta por lluvias y tormentas?

Según la alerta meteorológica vigente, las áreas con mayor probabilidad de lluvias incluyen el sur de Texas, Luisiana, Mississippi y partes de Alabama, donde se esperan precipitaciones desde la mañana y un aumento de la actividad convectiva hacia la tarde. En el valle del Ohio y el valle del Tennessee también se prevé un escenario inestable con lluvias persistentes y posibles tormentas aisladas.

En el suroeste, particularmente en Arizona y Nuevo México, el NWS anticipa tormentas dispersas durante la tarde, impulsadas por humedad subtropical. Mientras tanto, el noreste del país podría registrar lluvias débiles y pasajeras, sin fenómenos severos. La combinación de nubosidad baja, humedad elevada y vientos del sur crea las condiciones ideales para que las tormentas se intensifiquen durante el día.

Recomendaciones ante las condiciones climáticas adversas

El NWS aconseja evitar traslados innecesarios en zonas bajo tormentas fuertes y permanecer atentos a posibles avisos de “Severe Thunderstorm Warning” o “Flash Flood Warning”, especialmente en áreas propensas a inundaciones repentinas. También se recomienda asegurar objetos al aire libre, desconectar equipos eléctricos durante tormentas eléctricas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del NWS.

¿Dónde se concentrarán las lluvias más intensas? Fuente: archivo.

Para quienes necesiten viajar, es clave consultar el pronóstico local actualizado, ya que los horarios de las precipitaciones pueden variar según el avance de los frentes de tormenta. Las autoridades insisten en que la preparación y la vigilancia constante son esenciales para minimizar riesgos durante episodios de clima severo.