La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues existe una para cada tipo de viaje y, salvo que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán como requisito para habilitar el traslado al puerto de entrada.

En ese sentido, Arizona, Nueva Jersey, Colorado, Nuevo México y Georgia se encuentran entre los destinos elegidos por turistas año tras año, y para viajar sin inconvenientes a ellos o cualquier otro territorio, tendrá que verificarse que la visa americana esté en total vigencia.

Arizona, Nueva Jersey, Colorado, Nuevo México y Georgia bloquean el ingreso de quienes postergaron este la actualización de su visa americana

Si bien la validez dependerá de cada circunstancia particular, en el caso de las visas de tipo B1/B2 para turismo o tratamientos médicos, la vigencia máxima de este documento es de 10 años.

Una vez que finalice este período, será fundamental que el portador actualice su visado para volver a viajar. Verificar este dato y corroborar que el permiso se encuentre en total vigencia es fundamental para evitar cualquier contratiempo.

La visa americana siempre debe estar vigente al ingresar al país. Shutterstock

¿La visa americana se renueva o se tramita otra desde cero?

El Departamento de Estado explica que para actualizar una visa americana es necesario pasar nuevamente por todo el proceso de solicitud de visado.

Sin embargo, existen determinadas situaciones en las que el solicitante de un visado puede eximirse de la entrevista al renovar el documento. Estos casos son detallados por cada Embajada de Estados Unidos.

Tan sólo los viajeros que califiquen para la revalidación automática podrán reingresar durante un período corto con un visado caducado.

Qué sucede si la visa americana está vigente al momento de entrar al país, pero vence durante la estadía

Si bien el visado debe ser válido al momento de realizar el viaje, que expire durante la estadía en Estados Unidos no se considera un problema.

“Si el Oficial de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de entrada te admitió en Estados Unidos por un periodo específico, anotará tu periodo autorizado de estancia en tu sello de admisión o en el Formulario I-94, llamado Registro de Llegada/Salida. Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en Estados Unidos.”, afirman las autoridades.