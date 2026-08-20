La medida alcanza a los ciudadanos que cumplen 17 años, quienes tienen la obligación de registrarse antes de cumplir los 18.

La modificación reglamentaria busca reforzar el cumplimiento del Registro Militar Obligatorio y establece una consecuencia económica concreta para quienes no realicen el trámite dentro del período correspondiente.

Registro Militar obligatorio: qué cambió para los jóvenes en Perú

La principal novedad no es el regreso de un servicio militar obligatorio, sino el refuerzo de una obligación administrativa que ya establece la legislación peruana.

Todos los ciudadanos deben realizar la inscripción en el Registro Militar al cumplir los 17 años. El plazo se extiende hasta antes de cumplir los 18, momento en el que el joven debe haber regularizado su situación.

El registro permite a las Fuerzas Armadas contar con información actualizada de los ciudadanos que forman parte de la población en edad militar.

Sin embargo, estar registrado no significa ser enviado a un cuartel ni comenzar automáticamente un período de servicio.

La multa que deberán pagar quienes no se inscriban

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Uno de los puntos que más llamó la atención de la nueva normativa es la sanción económica para quienes no cumplan con el registro dentro del período establecido.

Si un ciudadano llega a los 18 años sin haberse inscrito, pasa a ser considerado “omiso a la inscripción”. Para regularizar su situación debe pagar una multa equivalente al 5% de la UIT vigente.

Durante 2026, esa sanción asciende a S/ 275, según la información oficial publicada por el Gobierno peruano. El pago se realiza en el Banco de la Nación a favor de la institución armada correspondiente.

La sanción no se aplica por no ingresar al servicio militar, sino por no cumplir con la inscripción obligatoria en el Registro Militar.

¿Los jóvenes de 18 a 24 años deben hacer el servicio militar?

Este es uno de los puntos que puede generar mayor confusión.

En Perú, no existe una obligación automática de realizar el servicio militar por tener entre 18 y 24 años. El Ministerio de Defensa continúa presentando el Servicio Militar como una modalidad voluntaria para jóvenes mayores de 18 años.

La normativa permite que quienes quieran incorporarse puedan hacerlo bajo las condiciones establecidas por las Fuerzas Armadas. Para el Servicio Militar Voluntario se exige, entre otros requisitos, tener entre 18 y 30 años y contar con la documentación correspondiente.

Por eso, la diferencia entre registro militar obligatorio y servicio militar voluntario es fundamental para comprender la medida.

Qué pasa si un joven no realiza el trámite antes de cumplir 18 años

El Gobierno establece un período para que los jóvenes puedan regularizar su inscripción.

Quienes no cumplen con la obligación al alcanzar los 18 años pasan a la categoría de omisos. Desde ese momento, deberán realizar el procedimiento correspondiente y pagar la multa prevista para recuperar su condición regular.

La normativa también contempla una excepción vinculada al servicio militar: si el omiso culmina el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, puede quedar exonerado del pago de la multa.

Esto no convierte al servicio militar en obligatorio. Se trata de una alternativa contemplada por la propia normativa para regularizar la situación del ciudadano.