En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.25%.

La cotización del Euro avanzó 11.41% en la última semana y 286.08% en el último año, reflejando una tendencia alcista marcada.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.30%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 refleja un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido a lo largo de los últimos días, lo que genera expectativas favorables para los inversores.

El análisis de esta tendencia sugiere que la fortaleza del Euro puede estar impulsada por factores económicos favorables en la Eurozona, lo que podría continuar atrayendo inversiones y generando confianza en la moneda.

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Conocé la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA