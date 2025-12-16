Diciembre concentra gastos difíciles de evitar: calefacción, alimentos, medicamentos, alquiler y compromisos de fin de año. A eso se suma el aumento sostenido de precios que golpea con fuerza a los sectores de ingresos medios y bajos.

El depósito federal de 2.000 dólares aparece como un refuerzo decisivo para atravesar el invierno y cerrar el año con mayor estabilidad financiera, especialmente para quienes viven de ingresos fijos o jubilaciones.

¿Quiénes podrían recibir el depósito de 2.000 dólares?

Si bien los lineamientos finales serán publicados por el IRS, el esquema de elegibilidad sigue parámetros similares a los programas de alivio anteriores.

En principio, podrán acceder quienes cumplan con estas condiciones:

Ciudadanos estadounidenses o residentes legales

Contar con número de Seguro Social válido

Haber presentado la declaración de impuestos 2024 o 2025

Mantener ingresos dentro de los topes establecidos

Límites de ingresos estimados

Solteros: hasta 75.000 dólares

Jefes de hogar: hasta 112.500 dólares

Matrimonios que declaran en conjunto: hasta 150.000 dólares

Quienes superen levemente esos montos podrían recibir un pago reducido.

Beneficiarios que cobrarían de forma automática

Algunos grupos no necesitarían realizar ningún trámite adicional. Entre ellos:

Personas que cobran Seguro Social

Beneficiarios de SSI y SSDI

Veteranos que reciben pagos del VA

Siempre que cumplan los requisitos de ingresos y tengan sus datos actualizados, el depósito se acreditaría de manera automática.

Quiénes quedarían excluidos del pago

No todas las personas serán elegibles. Quedarían fuera del beneficio:

Contribuyentes con ingresos altos

Personas sin declaraciones fiscales recientes

Extranjeros no residentes

Quienes no posean SSN válido

Algunos dependientes declarados en impuestos

Actualizar la información fiscal antes de diciembre puede ser clave para evitar errores o demoras.

Fechas estimadas de pago en diciembre de 2025

El cronograma preliminar prevé una distribución escalonada:

Depósito directo : del 9 al 27 de diciembre de 2025

Cheques en papel o tarjetas prepagas: entre fines de diciembre y los primeros días de enero de 2026

El depósito directo será el método prioritario, ya que permite una entrega más rápida y segura.