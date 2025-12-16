En esta noticia
Diciembre concentra gastos difíciles de evitar: calefacción, alimentos, medicamentos, alquiler y compromisos de fin de año. A eso se suma el aumento sostenido de precios que golpea con fuerza a los sectores de ingresos medios y bajos.
El depósito federal de 2.000 dólares aparece como un refuerzo decisivo para atravesar el invierno y cerrar el año con mayor estabilidad financiera, especialmente para quienes viven de ingresos fijos o jubilaciones.
¿Quiénes podrían recibir el depósito de 2.000 dólares?
Si bien los lineamientos finales serán publicados por el IRS, el esquema de elegibilidad sigue parámetros similares a los programas de alivio anteriores.
En principio, podrán acceder quienes cumplan con estas condiciones:
- Ciudadanos estadounidenses o residentes legales
- Contar con número de Seguro Social válido
- Haber presentado la declaración de impuestos 2024 o 2025
- Mantener ingresos dentro de los topes establecidos
Límites de ingresos estimados
- Solteros: hasta 75.000 dólares
- Jefes de hogar: hasta 112.500 dólares
- Matrimonios que declaran en conjunto: hasta 150.000 dólares
Quienes superen levemente esos montos podrían recibir un pago reducido.
Beneficiarios que cobrarían de forma automática
Algunos grupos no necesitarían realizar ningún trámite adicional. Entre ellos:
- Personas que cobran Seguro Social
- Beneficiarios de SSI y SSDI
- Veteranos que reciben pagos del VA
Siempre que cumplan los requisitos de ingresos y tengan sus datos actualizados, el depósito se acreditaría de manera automática.
Quiénes quedarían excluidos del pago
No todas las personas serán elegibles. Quedarían fuera del beneficio:
- Contribuyentes con ingresos altos
- Personas sin declaraciones fiscales recientes
- Extranjeros no residentes
- Quienes no posean SSN válido
- Algunos dependientes declarados en impuestos
Actualizar la información fiscal antes de diciembre puede ser clave para evitar errores o demoras.
Fechas estimadas de pago en diciembre de 2025
El cronograma preliminar prevé una distribución escalonada:
- Depósito directo: del 9 al 27 de diciembre de 2025
- Cheques en papel o tarjetas prepagas: entre fines de diciembre y los primeros días de enero de 2026
El depósito directo será el método prioritario, ya que permite una entrega más rápida y segura.