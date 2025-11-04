Anuncian el cierre de una cadena de supermercados. Qué pasará con sus tiendas, trabajadores y cómo afectará al modelo de bajo coste en el país.

La reconocida cadena de supermercados minorista Walmart anunció el cierre masivo de todas sus sucursales para fin de año. La medida responde a una política federal que obliga a la compañía a bajar las persianas de las 4,000 tiendas en todo el país.

De esta forma, todos los consumidores deberán permanecer atentos a las fechas de cierre, ya que la compañía podría poner a disposición una serie de descuentos y promociones para liquidar sus productos.

La reconocida cadena de supermercados minorista Walmart tiene previsto un cierre masivo de todas las tiendas en Estados Unidos. Se trata de más de 4,000 sucursales que afectan a todos los ciudadanos que acuden a esta empresa para realizar sus compras mensuales. La medida está relacionada a la información que detalla el calendario oficial del Gobierno.

Los cierres coinciden con dos feriados de suma importancia para los estadounidenses: Día de Acción de Gracias y Navidad. Con el objetivo de promover el respeto por las tradiciones, Walmart se adhiere a dichos recesos laborales para permitir que todos sus empleados los disfruten con sus familias.

“El cierre de sus tiendas el Día de Acción de Gracias es una forma adicional en que la cadena minorista agradece a sus empleados su dedicación al servicio al cliente y su perseverancia durante la pandemia”, se lee en el sitio web de Walmart sobre la postura que adquirieron en el 2021.

¿Cuándo cerrarán masivamente todas las tiendas de Walmart?

De acuerdo con los detalles del calendario oficial del Gobierno, el Día de Acción de Gracias se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre en todo el país. Es una festividad dedicada a pasar tiempo en familia y agradecer por las oportunidades vividas en el año.

En el caso de Navidad, la fecha es siempre la misma y corresponde al 25 de diciembre. Es decir, el día 24 de diciembre las sucursales estarán abiertas, pero pueden trabajar con horario reducido.

