Cierran las escuelas durante 96 horas: no habrá clases para ninguno de estos alumnos. (Fuente: Archivo)

Según lo dispuesto en el calendario oficial del Gobierno de los Estados Unidos, las escuelas de todo el país permanecerán cerradas durante 96 horas en diciembre. Debido a esta medida, los niños y adolescentes de todos los niveles educativos no contarán con clases presenciales o virtuales de ningún tipo.

Si bien la apertura o cierre de las escuelas dependerá de cada distrito escolar, la mayoría de las instituciones educativas públicas del país respetan este día calendario. De todos modos, siempre es recomendable consultar las fechas en cada caso.

En concreto, el próximo miércoles 24, jueves 25, miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero todos los establecimientos educativos permanecerán cerrados.

Esta decisión se debe a los feriados decretados por el Gobierno y publicados en el calendario laboral oficial. Durante estas fechas la mayoría de las áreas educativas optan por suspender las clases.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para diciembre: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. Foto: Archivo

Así lo señalan, por ejemplo, los calendarios escolares de los siguientes distritos: Distrito Escolar Unificado de Anaheim, Escuelas Públicas del Condado de Palm Beach, Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, Distrito Escolar de Beaverton y Escuelas Públicas de Seattle.

Esto aplicará a los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. No obstante, resulta esencial corroborar la disposición de cada distrito en caso de que exista alguna excepción en relación con el cierre por este feriado.

Otras instituciones que permanecerán cerradas durante los feriados

Según señala USA.Gov en su sitio oficial, todos los bancos, las oficinas gubernamentales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas durante estos días.