La cotización del euro cerró a USD 0.8635 este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.12%.

En el mercado de Euro, la cotización cayó -30.02% en la última semana, pero en el último año subió 24.38%, lo que sugiere volatilidad reciente con una tendencia anual positiva.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.12%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual se sitúa en un 5.61%.

La cotización del Euro en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el Euro ha ido ganando valor de manera constante durante los últimos tres días, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda europea.

En este contexto, la capacidad del Euro para mantenerse en alza sugiere confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.