En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.0358 este lunes, 17 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.07% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización retrocedió en la última semana (-0.61%) y acumula una caída en el último año (-7.24%), señalando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 2.00%, significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, el Peso se ha apreciado, lo que indica un fortalecimiento frente a otras monedas.

A lo largo de la semana, el comportamiento del Peso ha sido favorable, sugiriendo un potencial aumento en la confianza del mercado. Este impulso puede ser impulsado por factores económicos locales o un entorno global favorable.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.