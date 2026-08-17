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El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.0358 este lunes, 17 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.07% en comparación con la cotización del día anterior.
En el mercado del peso mexicano, la cotización retrocedió en la última semana (-0.61%) y acumula una caída en el último año (-7.24%), señalando una tendencia bajista.
La variación que presentó el activo durante la última semana
En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 2.00%, significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, el Peso se ha apreciado, lo que indica un fortalecimiento frente a otras monedas.
A lo largo de la semana, el comportamiento del Peso ha sido favorable, sugiriendo un potencial aumento en la confianza del mercado. Este impulso puede ser impulsado por factores económicos locales o un entorno global favorable.
¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?
Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.