El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7384 este lunes, 17 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.04% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización de la Libra esterlina cayó levemente en la última semana (-0.27%) y presentó un descenso más marcado en el último año (-1.70%), sugiriendo una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 2.40%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.00%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia a la baja, ya que el dato de 1 es negativo. Esto indica que en los últimos días, la moneda ha experimentado una depreciación en su valor frente a otras divisas.

Comparado con los días anteriores, la tendencia negativa sugiere una posible incertidumbre en el mercado, afectando la confianza de los inversores en la moneda británica. Este escenario podría afectar las decisiones económicas y la inversión en el Reino Unido.

En conclusión, la disminución en la cotización de la Libra esterlina puede estar relacionada con factores económicos internos y externos que influyen en su estabilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.