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La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.55 este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.17%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano aumentó 0.77%, mientras que en el último año registró una variación de -8.59%, lo que sugiere una depreciación anual pese a la leve mejora semanal.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con la volatilidad anual del 11.39%.

El día de hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2 en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda ha tenido un fortalecimiento frente a las divisas extranjeras en este período.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Peso dominicano, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, con una tendencia positiva, se sugiere una confianza en el mercado y potenciales beneficios para la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.
Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.