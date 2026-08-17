En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.55 este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.17%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano aumentó 0.77%, mientras que en el último año registró una variación de -8.59%, lo que sugiere una depreciación anual pese a la leve mejora semanal.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con la volatilidad anual del 11.39%.

El día de hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2 en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda ha tenido un fortalecimiento frente a las divisas extranjeras en este período.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Peso dominicano, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, con una tendencia positiva, se sugiere una confianza en el mercado y potenciales beneficios para la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.