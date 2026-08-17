La cotización del peso colombiano cerró a USD 3132.62 este lunes, 17 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.03%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización registró un descenso semanal de -8.48% y, en el último año, una variación de -1791.37%, reflejando una marcada depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana se sitúa en 6.54%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 13.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones pueden ser temporales y están sujetas a cambios en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que, a pesar del aumento, es fundamental monitorear futuras variaciones para asegurar una evaluación más completa del desempeño del Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 17 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.