En esta noticia

El calendario de 2026 traerá nuevamente un ajuste que impacta en la vida diaria de millones de personas: el cambio al horario de verano en Estados Unidos.

Aunque se trata de una práctica conocida, cada año vuelve a generar preguntas sobre cuándo mover el reloj, cómo afecta el descanso y qué regiones quedan fuera del sistema.

El Daylight Saving Time (DST) sigue regulado por la legislación federal y mantiene su esquema tradicional, con dos momentos bien definidos a lo largo del año que modifican la rutina, el sueño y la organización diaria.

Cuándo comienza el horario de verano en Estados Unidos en 2026

El horario de verano 2026 comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo, durante la madrugada. En ese momento se realiza el primer ajuste del año.

  • Hora del cambio: 2:00 a. m.
  • Qué sucede: el reloj se adelanta una hora y pasa directamente a las 3:00 a. m.
  • Impacto inmediato: una hora menos de sueño y tardes con más luz natural
El Daylight Saving Time (DST) sigue regulado por la legislación federal y mantiene su esquema tradicional. Imagen: archivo.
Este movimiento da inicio a varios meses bajo el esquema de horario adelantado, pensado para aprovechar mejor la luz solar durante la primavera y el verano.

Hasta cuándo dura el horario de verano en 2026

El regreso al horario estándar está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026, también en horas de la madrugada.

  • Hora del cambio: 2:00 a. m.
  • Qué sucede: el reloj se atrasa una hora y vuelve a marcar la 1:00 a. m.
  • Consecuencia directa: amaneceres más tempranos y noches más cortas

Para muchas personas, este segundo ajuste resulta más llevadero, ya que permite recuperar una hora de descanso.

Estados y territorios que NO cambian la hora en 2026

No todo el país ajusta sus relojes. La ley federal contempla excepciones y permite que algunas regiones mantengan el mismo horario durante todo el año.

En 2026, no aplican el horario de verano:

  • Hawái
  • Arizona (excepto la Nación Navajo)
  • Puerto Rico
  • Guam
  • Islas Vírgenes de Estados Unidos
  • Samoa Americana

En estos lugares, el horario permanece estable los doce meses, sin adelantos ni retrasos.