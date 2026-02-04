Vivir en Nueva York implica convivir con aumentos constantes, especialmente en el mercado inmobiliario. Sin embargo, existe un programa vigente que permite frenar el incremento del alquiler para determinados inquilinos y garantizar estabilidad a largo plazo.

Se trata del Programa de Congelación de Alquileres, una herramienta poco conocida que sigue activa y puede representar un alivio decisivo frente al alto costo de vida.

Este beneficio no elimina el pago del alquiler ni modifica los contratos, pero impide que el monto mensual aumente con el tiempo, incluso cuando el valor de mercado de la vivienda continúa en alza.

Programa de Congelación de Alquileres: cómo funciona

El sistema está diseñado para proteger al inquilino sin generar pérdidas al propietario. La ciudad de Nueva York actúa como intermediaria, absorbiendo los aumentos a través de beneficios fiscales.

Esta asistencia representa un importante alivio para combatir el alto costo de vida. Imagen: archivo.

El mecanismo funciona de la siguiente manera:

El inquilino continúa pagando un alquiler fijo

El propietario recibe el valor total actualizado

La diferencia se cubre mediante créditos fiscales otorgados por la ciudad

De esta forma, el contrato se mantiene vigente y el inquilino queda resguardado frente a futuras subas que podrían poner en riesgo su permanencia en la vivienda.

Cuáles son los dos programas que congelan el alquiler

El Programa de Congelación de Alquileres se divide en dos beneficios principales, según el perfil del solicitante:

SCRIE (Senior Citizen Rent Increase Exemption) : destinado a adultos mayores que cumplen con requisitos específicos de edad, ingresos y tipo de vivienda.

DRIE (Disability Rent Increase Exemption): orientado a personas con discapacidad que califican según criterios establecidos por la ciudad.

Ambos programas tienen el mismo objetivo: evitar aumentos en el alquiler y brindar previsibilidad económica a largo plazo.

Un beneficio que se vuelve más valioso con los años

Uno de los aspectos menos conocidos del programa es que su impacto crece con el tiempo. Mientras el inquilino mantenga la elegibilidad y renueve el beneficio correctamente, la diferencia cubierta por la ciudad aumenta año tras año.

En términos prácticos, esto significa que una persona que hoy accede al programa podría seguir pagando el mismo alquiler dentro de 10, 15 o incluso 20 años, aun cuando los precios del mercado hayan cambiado drásticamente.

Ofrecen asistencia especial para personas con discapacidad

El Departamento de Finanzas de Nueva York (DOF) contempla que no todos los solicitantes pueden realizar el trámite de la misma manera. Por eso, el programa incluye apoyos adicionales para personas con discapacidad, con opciones como:

Atención telefónica a través del 311

Citas virtuales con personal del DOF

Extensión de plazos para presentar documentación

Acompañamiento durante el proceso de inscripción o renovación

En determinados casos, se puede solicitar documentación médica para acceder a estas adaptaciones y garantizar que el beneficio sea verdaderamente accesible.