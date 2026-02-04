En esta noticia
Vivir en Nueva York implica convivir con aumentos constantes, especialmente en el mercado inmobiliario. Sin embargo, existe un programa vigente que permite frenar el incremento del alquiler para determinados inquilinos y garantizar estabilidad a largo plazo.
Se trata del Programa de Congelación de Alquileres, una herramienta poco conocida que sigue activa y puede representar un alivio decisivo frente al alto costo de vida.
Este beneficio no elimina el pago del alquiler ni modifica los contratos, pero impide que el monto mensual aumente con el tiempo, incluso cuando el valor de mercado de la vivienda continúa en alza.
Programa de Congelación de Alquileres: cómo funciona
El sistema está diseñado para proteger al inquilino sin generar pérdidas al propietario. La ciudad de Nueva York actúa como intermediaria, absorbiendo los aumentos a través de beneficios fiscales.
El mecanismo funciona de la siguiente manera:
- El inquilino continúa pagando un alquiler fijo
- El propietario recibe el valor total actualizado
- La diferencia se cubre mediante créditos fiscales otorgados por la ciudad
De esta forma, el contrato se mantiene vigente y el inquilino queda resguardado frente a futuras subas que podrían poner en riesgo su permanencia en la vivienda.
Cuáles son los dos programas que congelan el alquiler
El Programa de Congelación de Alquileres se divide en dos beneficios principales, según el perfil del solicitante:
- SCRIE (Senior Citizen Rent Increase Exemption): destinado a adultos mayores que cumplen con requisitos específicos de edad, ingresos y tipo de vivienda.
- DRIE (Disability Rent Increase Exemption): orientado a personas con discapacidad que califican según criterios establecidos por la ciudad.
Ambos programas tienen el mismo objetivo: evitar aumentos en el alquiler y brindar previsibilidad económica a largo plazo.
Un beneficio que se vuelve más valioso con los años
Uno de los aspectos menos conocidos del programa es que su impacto crece con el tiempo. Mientras el inquilino mantenga la elegibilidad y renueve el beneficio correctamente, la diferencia cubierta por la ciudad aumenta año tras año.
En términos prácticos, esto significa que una persona que hoy accede al programa podría seguir pagando el mismo alquiler dentro de 10, 15 o incluso 20 años, aun cuando los precios del mercado hayan cambiado drásticamente.
Ofrecen asistencia especial para personas con discapacidad
El Departamento de Finanzas de Nueva York (DOF) contempla que no todos los solicitantes pueden realizar el trámite de la misma manera. Por eso, el programa incluye apoyos adicionales para personas con discapacidad, con opciones como:
- Atención telefónica a través del 311
- Citas virtuales con personal del DOF
- Extensión de plazos para presentar documentación
- Acompañamiento durante el proceso de inscripción o renovación
En determinados casos, se puede solicitar documentación médica para acceder a estas adaptaciones y garantizar que el beneficio sea verdaderamente accesible.