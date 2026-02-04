El calendario de 2026 traerá nuevamente un ajuste que impacta en la vida diaria de millones de personas: el cambio al horario de verano en Estados Unidos. Aunque se trata de una práctica conocida, cada año vuelve a generar preguntas sobre cuándo mover el reloj, cómo afecta el descanso y qué regiones quedan fuera del sistema. El Daylight Saving Time (DST) sigue regulado por la legislación federal y mantiene su esquema tradicional, con dos momentos bien definidos a lo largo del año que modifican la rutina, el sueño y la organización diaria. El horario de verano 2026 comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo, durante la madrugada. En ese momento se realiza el primer ajuste del año. Este movimiento da inicio a varios meses bajo el esquema de horario adelantado, pensado para aprovechar mejor la luz solar durante la primavera y el verano. El regreso al horario estándar está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026, también en horas de la madrugada. Para muchas personas, este segundo ajuste resulta más llevadero, ya que permite recuperar una hora de descanso. No todo el país ajusta sus relojes. La ley federal contempla excepciones y permite que algunas regiones mantengan el mismo horario durante todo el año. En 2026, no aplican el horario de verano: En estos lugares, el horario permanece estable los doce meses, sin adelantos ni retrasos.