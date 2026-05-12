China volvió a captar la atención global con un nuevo récord en energía renovable. El país puso en funcionamiento la turbina eólica marina más potente del planeta, una megaestructura capaz de generar electricidad para miles de hogares, pero su entrada en operación abrió un nuevo debate: científicos detectaron que su tamaño podría estar modificando el microclima local. El proyecto, desarrollado frente a la costa de la provincia de Hainan, marca un nuevo paso en la carrera por la transición energética, aunque también encendió alertas entre especialistas ambientales. La instalación pertenece a la compañía Mingyang Smart Energy y tiene una capacidad de 20 megavatios (MW), una cifra sin precedentes para un aerogenerador offshore. Sus dimensiones impresionan: Gracias a su enorme capacidad, una sola unidad puede reemplazar varios aerogeneradores tradicionales, reduciendo costos operativos y optimizando el uso del espacio en el mar. Lo que sorprendió a los investigadores no fue solo su potencia. Estudios preliminares detectaron que la presencia de esta megaturbina eólica estaría alterando patrones atmosféricos en el área cercana. Entre los cambios observados aparecen: Aunque este fenómeno ya se había registrado en parques eólicos más pequeños, el tamaño extraordinario de esta estructura amplifica el efecto y obliga a realizar nuevas evaluaciones. Expertos ahora analizan si estos cambios podrían impactar en la fauna marina, las aves migratorias y los ecosistemas costeros. Los resultados serán clave para definir cómo avanzar con futuras instalaciones de gran escala.