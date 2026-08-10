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Cambiar la oficina por una isla griega, con casa gratis y jornadas de apenas cinco horas dedicadas a cuidar gatos. No es una fantasía: es la propuesta real de un santuario felino en la isla de Syros, en el corazón de las Cícladas, que busca voluntarios de todo el mundo para sumarse a su tarea de rescate.

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Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Grecia y solo deben cuidar gatos

La organización de bienestar animal Syros Cats, activa desde la década de 1990 y considerada pionera del movimiento de protección felina de la isla, ofrece a sus voluntarios de largo plazo alojamiento gratuito, desayuno y servicios (electricidad y WiFi) incluidos. Cada participante recibe una habitación privada dentro de una casa compartida con otros voluntarios.

A cambio, se pide una dedicación de cinco horas por día, cinco días a la semana, para cuidar a los gatos rescatados y callejeros. Las tareas incluyen:

  • Alimentar a los animales
  • Limpiar refugios y jaulas
  • Socializar a los gatitos y a los gatos más tímidos para prepararlos para su adopción
  • Colaborar con cuidados médicos básicos
  • Apoyar los programas de esterilización
Un santuario de gatos en la isla griega de Syros busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis a cambio de 5 horas diarias de trabajo.
Un santuario de gatos en la isla griega de Syros busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis a cambio de 5 horas diarias de trabajo.Fuente: ShutterstockShutterstock

Qué requisitos deben cumplir los interesados

El programa está dirigido a personas “en forma, maduras, saludables e independientes”, según describe la propia organización. Pueden postularse individuos o parejas, con un compromiso mínimo de un mes de estadía.

Los principales requisitos y condiciones son:

  • Edad: se buscan personas mayores de 25 años. Los menores de esa edad rara vez son aceptados.
  • Perfil: hay que ser confiable, autosuficiente y puntual.
  • Nómades digitales: son bienvenidos, siempre que puedan organizar su trabajo en torno a los turnos fijos del voluntariado.
  • Restricciones: no se admiten niños ni mascotas propias.
  • Gastos a cargo del voluntario: el viaje hasta Syros, los almuerzos y cenas (el desayuno sí está incluido) y los gastos personales corren por cuenta de cada participante.