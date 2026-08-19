Viajar con un pasaporte vencido o próximo a vencer puede convertirse en un problema para quienes tienen previsto ingresar a otro país.

Argentina, Brasil y Paraguay mantienen requisitos específicos para el ingreso y la salida de viajeros, por lo que postergar la renovación del pasaporte puede generar inconvenientes al momento de embarcar o atravesar un control fronterizo.

Qué exige Argentina para ingresar al país

Para ingresar a Argentina como turista, los extranjeros deben presentar documentación de viaje válida. En determinados casos, los ciudadanos de países del Mercosur y Estados Asociados pueden utilizar su DNI o documento de identidad vigente, sin necesidad de presentar un pasaporte.

La situación cambia para quienes pertenecen a países que no forman parte del bloque regional. En esos casos, el pasaporte constituye el documento de viaje correspondiente y debe cumplir con las condiciones exigidas por las autoridades argentinas.

Por eso, antes de viajar es fundamental comprobar la fecha de vencimiento y verificar qué documento corresponde presentar según la nacionalidad y el motivo del viaje.

Brasil también controla la documentación de los viajeros

Oficial y confirmado | Argentina y Brasil prohíben el ingreso al país y cerrarán las fronteras para todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte ChatGPT

Brasil mantiene controles migratorios para quienes ingresan y salen de su territorio. Los viajeros deben presentar un documento de viaje válido y cumplir con las condiciones establecidas para su nacionalidad.

Una particularidad importante alcanza a los ciudadanos de los países del Mercosur: para algunos viajes turísticos pueden utilizar su documento nacional de identidad vigente en lugar del pasaporte.

Esto significa que una persona que tenga el pasaporte vencido no necesariamente queda impedida de viajar a Brasil si cuenta con otro documento reconocido y vigente.

La posibilidad depende del tipo de viaje y de la documentación que presente el pasajero, por lo que no conviene asumir que el DNI reemplaza al pasaporte en cualquier circunstancia.

Paraguay: el documento que deben presentar los viajeros

Paraguay también exige que quienes ingresen o salgan del territorio presenten documentación válida para viajar.

Los ciudadanos de países del Mercosur y Estados Asociados pueden utilizar, para determinados desplazamientos, su documento de identidad vigente.

En cambio, los viajeros de otras nacionalidades deben revisar las condiciones específicas que rigen para el ingreso al país.

La documentación debe encontrarse vigente y en condiciones adecuadas, ya que presentar un documento que no cumpla con los requisitos puede generar inconvenientes durante el control migratorio.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

La situación puede complicarse cuando el pasajero necesita presentar obligatoriamente un pasaporte y este se encuentra vencido.

En ese caso, el documento no cumple con el requisito de vigencia y el viajero puede encontrarse con problemas incluso antes de llegar al control migratorio del país de destino.