El Día de Acción de Gracias, que este año cae el jueves 27 de noviembre de 2025, volverá a modificar el funcionamiento habitual de las principales cadenas de supermercados del país. La fecha combina alto consumo y una pausa casi total en la actividad comercial.

Aunque la mayoría de las tiendas aplicará un cierre completo, algunas cadenas mantendrán horarios especiales. Estas excepciones permitirán resolver compras urgentes antes de las reuniones familiares.

¿Qué cadenas participan del apagón en los supermercados y cerrarán por 24 horas?

El apagón en los supermercados, motivado por el feriado, alcanzará a varias de las compañías más grandes del país. Estas cadenas confirmaron cierre total por 24 horas:

Aldi: permanecerá cerrada en todo EE.UU.

Costco: no abrirá en ninguna sucursal.

Target: aplicará cierre completo.

Trader Joe’s: tampoco operará ese día.

Walmart: confirmó cierre nacional por la jornada.

Las empresas aconsejan adelantar compras debido a la alta demanda previa al feriado.

La fecha combina alto consumo y una pausa casi total en la actividad comercial. Foto: Archivo Fuente: Shutterstock Stockah

¿Cuáles son las únicas excepciones donde sí se podrá comprar durante el apagón?

Pese al cierre masivo, algunas cadenas abrirán en horarios reducidos para atender compras esenciales del día festivo.

Supermercados abiertos en horario especial

Food Lion: operará entre 7 a.m. y 4 p.m. , según la zona.

Kroger y sus afiliadas (Ralphs, Fred Meyer, Dillons, Baker’s, etc.): abrirán, pero cerrarán más temprano .

Meijer: atenderá entre 6 a.m. y 5 p.m. .

Whole Foods: funcionará de 7 a.m. a 1 p.m. .

Wegmans: abrirá hasta las 4 p.m., con variaciones locales.

Estas serán las únicas alternativas disponibles para quienes necesiten abastecerse antes de la cena del jueves por la noche.